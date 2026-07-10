Стоимость курсов уехавшего из России актера Бурковского упали вдвое

Ранее стало известно, что Андрей Бурковский продал свою московскую квартиру площадью 130 квадратных метров за 80 миллионов рублей после переезда в США. До этого, в октябре 2023 года, он сдавал жилье в аренду и продолжал выплачивать ипотеку. В 2023 году появлялась информация о его возвращении в Россию, но сам Бурковский опроверг эти слухи.