Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость курсов уехавшего из России актера Бурковского упали вдвое

Школа Бурковского Seagull NYC за полтора года не смогла вызвать интерес аудитории.

Источник: Комсомольская правда

Актерская школа Seagull NYC, которую Андрей Бурковский открыл в Нью-Йорке вместе с женой Ольгой Бурковской после переезда в США, за полтора года существования более чем в два раза снизила стоимость обучения. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале 2025 года трехмесячный курс Your Life — Your Show («Твоя жизнь — твое шоу») стоил 1960 долларов, сейчас он исчез из программы. Вместо него школа предлагает месячный курс самого Бурковского для профессионалов за 950 долларов и пятимесячные детские программы за 960 долларов. Таким образом, цены упали примерно на 51 процент.

При этом заметного интереса к проекту Бурковского в США не наблюдается. На популярных сервисах отзывов, включая Yelp, рецензий на Seagull NYC нет с момента создания страницы. В соцсетях комментарии под публикациями либо отсутствуют, либо их крайне мало. Анализ сетевого трафика показывает, что сайт школы практически не посещают, а поисковые запросы по названию были на статистически незначимом уровне.

Ранее стало известно, что Андрей Бурковский продал свою московскую квартиру площадью 130 квадратных метров за 80 миллионов рублей после переезда в США. До этого, в октябре 2023 года, он сдавал жилье в аренду и продолжал выплачивать ипотеку. В 2023 году появлялась информация о его возвращении в Россию, но сам Бурковский опроверг эти слухи.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше