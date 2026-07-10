Стоимость курсов уехавшего из России актера Бурковского упали вдвое

Актерская школа Seagull NYC, которую Андрей Бурковский открыл в Нью-Йорке вместе с женой Ольгой Бурковской после переезда в США, за полтора года существования более чем в два раза снизила стоимость обучения. Об этом сообщает РИА Новости.
В начале 2025 года трехмесячный курс Your Life — Your Show («Твоя жизнь — твое шоу») стоил 1960 долларов, сейчас он исчез из программы. Вместо него школа предлагает месячный курс самого Бурковского для профессионалов за 950 долларов и пятимесячные детские программы за 960 долларов. Таким образом, цены упали примерно на 51 процент.
При этом заметного интереса к проекту Бурковского в США не наблюдается. На популярных сервисах отзывов, включая Yelp, рецензий на Seagull NYC нет с момента создания страницы. В соцсетях комментарии под публикациями либо отсутствуют, либо их крайне мало. Анализ сетевого трафика показывает, что сайт школы практически не посещают, а поисковые запросы по названию были на статистически незначимом уровне.
Ранее стало известно, что Андрей Бурковский продал свою московскую квартиру площадью 130 квадратных метров за 80 миллионов рублей после переезда в США. До этого, в октябре 2023 года, он сдавал жилье в аренду и продолжал выплачивать ипотеку. В 2023 году появлялась информация о его возвращении в Россию, но сам Бурковский опроверг эти слухи.