Блогер Лерчек не явилась в суд по вопросу её переезда, заседание перенесли

Гагаринский суд Москвы решил перенести заседание по вопросу о переезде блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), поскольку та не явилась на слушание. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Заседание отложили на 13 июля в связи с неявкой обвиняемой в суд», — рассказал один из участников процесса.
Известно, что 10 июля суд планировал рассмотреть вопрос об изменении места жительства, указанного Чекалиной при изменении ей меры пресечения.
KP.RU ранее сообщал, что после публикаций фото Чекалиной из спортзала у россиян появились к ней вопросы. Многие считают, что человек при лечении онкозаболевания не может быть столь активным. Особенно зная, что у нее выявили четвертую стадию рака желудка. Однако юрист Екатерина Дашевская заявила, что снимки из спортзала, публикации в соцсетях или публичная активность сами по себе не свидетельствуют ни о наличии, ни об отсутствии онкологии.