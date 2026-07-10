Блогер Лерчек не явилась в суд по вопросу её переезда, заседание перенесли

KP.RU ранее сообщал, что после публикаций фото Чекалиной из спортзала у россиян появились к ней вопросы. Многие считают, что человек при лечении онкозаболевания не может быть столь активным. Особенно зная, что у нее выявили четвертую стадию рака желудка. Однако юрист Екатерина Дашевская заявила, что снимки из спортзала, публикации в соцсетях или публичная активность сами по себе не свидетельствуют ни о наличии, ни об отсутствии онкологии.