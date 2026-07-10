«Пусть носят, что хотят»: Mia Boyka — о флешмобе мужчин в розовом на ее концерте

Многие мужчины-поклонники певицы Mia Boyka пришли на ее концерте в Набережных Челнах в розовой одежде — так зрители напомнили артистке про ее слова о том, что представители «сильного пола» не могут носить такие оттенки. Однако на этот раз исполнительница встала на сторону слушателей и позитивно отреагировала на инициативу фанатов.
— Пусть мужчины носят, что хотят. Главное, чтобы любили меня, мои песни и приходили на концерт, — заявила артистка.
Певица не только поддержала зрителей, но и попросила своих музыкантов также выйти на сцену в розовых рубашках. Она пригрозила, что в противном случае те не полетят с коллективом дальше. И в итоге вся команда, в том числе сама Mia Boyka, появилась перед публикой в розовых нарядах.
— Зрители пришли ко мне в розовых футболках и рубашках, и я к ним вышла тоже в розовом. Так что это был очень крутой концерт, было здорово, — передает слова артистки ТВ Mail.
Осенью 2024 года Mia Boyka публично унизила восьмилетнюю девочку перед зрителями на концерте в Надыме, потому что ребенок считает себя квадробером. Что известно о скандале, в который оказались вовлечены и другие звезды шоу-бизнеса, — в материале «Вечерней Москвы».