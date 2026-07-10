«Пусть носят, что хотят»: Mia Boyka — о флешмобе мужчин в розовом на ее концерте

Певица не только поддержала зрителей, но и попросила своих музыкантов также выйти на сцену в розовых рубашках. Она пригрозила, что в противном случае те не полетят с коллективом дальше. И в итоге вся команда, в том числе сама Mia Boyka, появилась перед публикой в розовых нарядах.