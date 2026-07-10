Красноярца осудили за кражу 117 тысяч рублей у спящей соседки

Суд признал 43-летнего жителя Советского района Красноярска виновным в краже денег с банковской карты 65-летней знакомой.
Как рассказали в полиции, преступление было совершено в декабре 2025 года. Установлено, что к женщине в гости пришел сосед, с которым она распивала спиртное. Мужчина попросил у нее взаймы 11 тысяч рублей и она отдала ему свой телефон, чтобы он перевел себе нужную сумму. После застолья потерпевшая уснула, а утром обнаружила, что с карты списано гораздо больше, и обратилась в полицию.
Правоохранители задержали ранее не судимого злоумышленника и установили, что он перевел себе на счет 117 тысяч рублей, а затем снял деньги в ближайшем банкомате и потратил на личные нужды. В ходе следствия большую часть суммы он вернул.
По ч. 3 ст. 158 УК РФ суд назначил мужчине наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.