Красноярца осудили за кражу 117 тысяч рублей у спящей соседки

Как рассказали в полиции, преступление было совершено в декабре 2025 года. Установлено, что к женщине в гости пришел сосед, с которым она распивала спиртное. Мужчина попросил у нее взаймы 11 тысяч рублей и она отдала ему свой телефон, чтобы он перевел себе нужную сумму. После застолья потерпевшая уснула, а утром обнаружила, что с карты списано гораздо больше, и обратилась в полицию.