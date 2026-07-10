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В Архангельске состоялся фестиваль «Семейный пикник»

Для родителей провели семинары об отношениях с детьми.

Источник: Национальные проекты России

Межрегиональный фестиваль «Семейный пикник» проходил с 6 по 8 июля в Архангельске по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в агентстве по делам молодежи Архангельской области.

В первый день мероприятия работали площадки по конструктивному взаимодействию в семье, воспитанию через преемственность поколений и созданию сообщества единомышленников. Также специалисты провели серию мастер-классов «Код безопасности: правила, которые спасают». 7 июля была организована экскурсия «Достижения и гордость Архангельской области». Для родителей провели семинары, на которых рассказали, как предупреждать опасные моменты, возникающие в отношении детей, и правильно действовать в сложных ситуациях.

Параллельно на свежем воздухе для детей проходили различные мероприятия, в том числе интерактивная площадка МЧС с мастер-классом «Спасатель» и викториной по безопасности. В День семьи, любви и верности для юных гостей организовали развлекательную программу: мастер-класс по скейтборду, занятие «Праздник любознательности» и «Зумба». Кроме того, состоялся парад семей — торжественное шествие, которое объединило всех участников фестиваля.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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