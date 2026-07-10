В Архангельске состоялся фестиваль «Семейный пикник»

В первый день мероприятия работали площадки по конструктивному взаимодействию в семье, воспитанию через преемственность поколений и созданию сообщества единомышленников. Также специалисты провели серию мастер-классов «Код безопасности: правила, которые спасают». 7 июля была организована экскурсия «Достижения и гордость Архангельской области». Для родителей провели семинары, на которых рассказали, как предупреждать опасные моменты, возникающие в отношении детей, и правильно действовать в сложных ситуациях.