В Архангельске состоялся фестиваль «Семейный пикник»

Межрегиональный фестиваль «Семейный пикник» проходил с 6 по 8 июля в Архангельске по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в агентстве по делам молодежи Архангельской области.
В первый день мероприятия работали площадки по конструктивному взаимодействию в семье, воспитанию через преемственность поколений и созданию сообщества единомышленников. Также специалисты провели серию мастер-классов «Код безопасности: правила, которые спасают». 7 июля была организована экскурсия «Достижения и гордость Архангельской области». Для родителей провели семинары, на которых рассказали, как предупреждать опасные моменты, возникающие в отношении детей, и правильно действовать в сложных ситуациях.
Параллельно на свежем воздухе для детей проходили различные мероприятия, в том числе интерактивная площадка МЧС с мастер-классом «Спасатель» и викториной по безопасности. В День семьи, любви и верности для юных гостей организовали развлекательную программу: мастер-класс по скейтборду, занятие «Праздник любознательности» и «Зумба». Кроме того, состоялся парад семей — торжественное шествие, которое объединило всех участников фестиваля.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.