Овощ-экзотика. Все о кольраби: как вырастить, приготовить и кому полезна

Кольраби нередко остается в тени более привычных овощей. Ее редко встретишь в нашем повседневном меню, да и на дачных грядках она появляется не так часто, как, скажем, белокочанная капуста или морковь. Между тем этот овощ — настоящая находка: кольраби сочетает в себе высокую питательность, приятный вкус и удивительную неприхотливость. Разбираемся вместе с экспертами, почему эта репа-капуста заслуживает большего внимания, чем ей обычно уделяют.
Польза кольраби
С ботанической точки зрения кольраби — не корнеплод и не кочан, а утолщенный стебель, который и употребляют в пищу. Именно в нем сосредоточено множество ценных веществ. В 100 граммах мякоти содержится порядка 27 ккал, при этом овощ богат витамином C, его здесь не меньше, чем в цитрусовых.
«Регулярное употребление кольраби помогает поддерживать иммунитет, особенно в межсезонье, — рассказала aif.ru врач-нутрициолог Оксана Кузнецова. — Помимо аскорбиновой кислоты, в составе кольраби немало витаминов группы B, калия, магния, кальция и железа. Высокое содержание клетчатки способствует нормализации пищеварения, а антиоксиданты помогают бороться с окислительным стрессом. Интересно, что в кольраби есть глюкозинолаты — растительные соединения, которые в исследованиях связывают со снижением риска некоторых хронических заболеваний».
При этом, в отличие от многих других видов капусты, кольраби реже провоцирует газообразование, поэтому ее легче переносят люди с чувствительным пищеварением.
Возможный вред, кому стоит быть осторожнее
Несмотря на пользу, кольраби подходит не всем. «Из-за тех же глюкозинолатов ее относят к группе зобогенных продуктов, которые могут влиять на работу щитовидной железы, особенно при уже имеющихся нарушениях, — продолжает рассказ эксперт. — Людям с гипотиреозом или другими эндокринными проблемами стоит проконсультироваться с врачом, прежде чем включать кольраби в рацион на постоянной основе».
Также стоит проявлять осторожность при обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта: из-за клетчатки и эфирных масел овощ может раздражать слизистую. В редких случаях возможна индивидуальная непереносимость или аллергическая реакция, хотя это встречается нечасто. Как и с любым новым продуктом, начинать лучше с небольших порций и следить за самочувствием.
С чем едят кольраби
Вкус кольраби — нежный, сладковатый, с легкими капустными нотками.
Натертую или тонко нарезанную кольраби смешивают с морковью, яблоком, сельдереем, заправляют йогуртом или лимонным соком, и получается легкий и хрустящий салат.
Термическая обработка тоже идет кольраби на пользу. Ее можно тушить с другими овощами, добавлять в супы и рагу, запекать дольками с пряными травами и оливковым маслом. Из кольраби получаются отличные оладьи и котлеты. Кольраби натирают, смешивают с яйцом, мукой и специями, а затем обжаривают до золотистой корочки.
Еще один интересный вариант — суп-пюре. Кольраби придает ему сливочную текстуру и мягкий вкус, если добавить немного сливок или кокосового молока, блюдо станет особенно нежным.
Кольраби хорошо сочетается с курицей, индейкой, рыбой и морепродуктами. Ее подают как гарнир, добавляют в запеканки и начинки для пирогов. Листья кольраби тоже съедобны, они напоминают шпинат и подходят для супов, тушеных блюд и зелёных смузи.
Как вырастить кольраби
Этот овощ ценят за скороспелость: ранние сорта дают урожай через 50−70 дней после всходов. Благодаря этому кольраби можно сеять несколько раз за сезон, заполняя освободившиеся после ранних культур участки. Летом подходит июль и первая половина августа, когда освобождаются грядки после раннего урожая.
«Кольраби любит солнце, поэтому стоит найти на участке места без тени, — советует садовод Татьяна Светлая. — Если ранее на грядке росли другие крестоцветные (редис, репа или же капуста), то это не лучшие предшественники, так резко повышается риск болезней и вредителей. Из вредителей, к слову, самый неприятный — крестоцветная блошка. Она способна за пару дней уничтожить нежные всходы. Для защиты растения накрывают легким укрывным материалом или высаживают рядом пряные травы и цветы (бархатцы, календулу), которые отпугивают вредителей».
Сеять кольраби можно сразу в грунт, но именно летом лучше выращивать через рассаду, все из-за той же крестоцветной блошки.
Срезать их лучше в сухую погоду, оставляя небольшую часть стебля и несколько листьев, так овощ дольше сохранится.