Овощ-экзотика. Все о кольраби: как вырастить, приготовить и кому полезна

Кольраби нередко остается в тени более привычных овощей. Ее редко встретишь в нашем повседневном меню, да и на дачных грядках она появляется не так часто, как, скажем, белокочанная капуста или морковь. Между тем этот овощ — настоящая находка: кольраби сочетает в себе высокую питательность, приятный вкус и удивительную неприхотливость. Разбираемся вместе с экспертами, почему эта репа-капуста заслуживает большего внимания, чем ей обычно уделяют.