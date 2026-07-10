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Движение по улице Суворова в Хабаровске ограничат до 16 июля

Работы на ТМ-17 перенесли на три дня.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске на три дня перенесли работы на тепломагистрали № 17. Замена тепловых сетей в рамках подготовки к отопительному сезону пройдет с 11 по 16 июля, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В связи с ремонтом ТМ-17 вдоль улицы Суворова ограничат движение транспорта. К проблемному участку относят территорию от платной автостоянки по улице Суворова, 28/1 до торгового павильона по улице Суворова, 28а/1.

Проезд к дому № 28 по улице Суворова сохранится по-прежнему с улицы Герцена.

Напомним, что в скором времени в Хабаровске также ограничат движение транспорта по улице Калараша. С 30 июля по 21 августа здесь проведут ремонтные работы на водопроводных сетях.