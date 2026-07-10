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Житель Артема выбросил собаку с балкона четвертого этажа — его приговорили к обязательным работам

В июле 2024 года мужчина, находясь в квартире на четвертом этаже дома на улице Ленина, схватил собаку и выбросил ее с балкона. От падения животное получило множественные травмы. Суд с учетом позиции прокуратуры назначил виновному 120 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

В июле 2024 года мужчина, находясь в квартире на четвертом этаже дома на улице Ленина, схватил собаку и выбросил ее с балкона. От падения животное получило множественные травмы. Суд с учетом позиции прокуратуры назначил виновному 120 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.