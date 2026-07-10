В Хабаровске стартовали прослушивания в проект «Газманов-Родники»

10 июля в Краевом Дворце Дружбы «Русь» начались очные отборочные туры песенного конкурса «Родники. Дальний Восток». Это часть большого проекта Родиона Газманова «Газманов-Родники», который создан специально для жителей Дальневосточного федерального округа. «В этом конкурсе нужно быть ярким, нужно выделяться. Это не вокальный, а исполнительский конкурс. Здесь важно не только попасть в ноты, но и донести песню зрителю, ведь каждая песня — это история. Уровень участников растет с каждым годом — и выбирать победителей все сложнее, а у некоторых исполнителей, определенно, есть чему поучиться», — сказал Родион Газманов. Хабаровск стал одним из пяти городов ДВ, где эксперты движения проводят отбор вокалистов и авторов-исполнителей. От Хабаровского края в конкурсе участвует 27 исполнителей. «Я начала петь еще в глубоком детстве — вместе с бабушками. А теперь уже более десяти лет занимаюсь вокалом профессионально. Для конкурса мы с руководителем выбрали технически сложную, но очень яркую песню некрасовских казаков. Я рада поучаствовать в таком большом конкурсе, выступить перед экспертами. Здорово, что наш президент поддерживает такие творческие начинания!» — поделилась эмоциями участница конкурса, Ксения Широбокова. По итогам отбора в финал выйдут 14 взрослых участников и 14 детей. Они встретятся 19 сентября в Биробиджане на большом гала-концерте. Жюри во главе с народным артистом России Олегом Газмановым определит победителей. Они автоматически получат путевки в финалы общероссийских конкурсов «Родники-2026» и «Родники. Дети-2027». Конкурс проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.