В разумных пределах: систему алиментов хотят изменить в России

Предлагается установить нижний предел алиментов на уровне половины указанного минимума, а верхний — в полуторакратном размере. Сейчас система предусматривает расчет алиментов как определенной доли от дохода родителя, обязанного к выплатам: 25% на одного ребенка, 33% на двоих и 50% на трех и более детей.
Депутат Государственной Думы Ксения Горячева высказалась за необходимость определения минимального размера алиментных платежей. Однако это может негативно сказаться на детях из семей с высоким уровнем дохода.
Алименты — это не карательная мера, а совместное участие обоих родителей в обеспечении своего ребенка. Если родитель имеет значительные финансовые возможности, его ребенок тоже должен иметь право наслаждаться уровнем жизни.
Существующая система расчета нередко становится объектом злоупотреблений и в ряде случаев приводит к взысканию сумм, многократно превышающих реальные потребности ребенка. Размер алиментов целесообразно связать с прожиточным минимумом, который отражает базовые расходы на питание, одежду и другие необходимые для ребенка товары и услуги.
Эксперты в целом высказывают мнение об устаревании процентной системы расчета выплат.