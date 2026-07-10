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В разумных пределах: систему алиментов хотят изменить в России

Прецедентом стала ситуация с футболистом Матвеем Сафоновым, сообщает ИА DEITA.RU. В России хотят изменить выплаты алиментов. Новая система предлагает привязку размера выплат к прожиточному минимуму, установленному для детей.

Источник: ДЕЙТА

Предлагается установить нижний предел алиментов на уровне половины указанного минимума, а верхний — в полуторакратном размере. Сейчас система предусматривает расчет алиментов как определенной доли от дохода родителя, обязанного к выплатам: 25% на одного ребенка, 33% на двоих и 50% на трех и более детей.

Депутат Государственной Думы Ксения Горячева высказалась за необходимость определения минимального размера алиментных платежей. Однако это может негативно сказаться на детях из семей с высоким уровнем дохода.

Алименты — это не карательная мера, а совместное участие обоих родителей в обеспечении своего ребенка. Если родитель имеет значительные финансовые возможности, его ребенок тоже должен иметь право наслаждаться уровнем жизни.

Существующая система расчета нередко становится объектом злоупотреблений и в ряде случаев приводит к взысканию сумм, многократно превышающих реальные потребности ребенка. Размер алиментов целесообразно связать с прожиточным минимумом, который отражает базовые расходы на питание, одежду и другие необходимые для ребенка товары и услуги.

Эксперты в целом высказывают мнение об устаревании процентной системы расчета выплат.

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