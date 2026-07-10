В разумных пределах: систему алиментов хотят изменить в России

Предлагается установить нижний предел алиментов на уровне половины указанного минимума, а верхний — в полуторакратном размере. Сейчас система предусматривает расчет алиментов как определенной доли от дохода родителя, обязанного к выплатам: 25% на одного ребенка, 33% на двоих и 50% на трех и более детей.