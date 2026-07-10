Глава Минобра Пучков обратился к нижегородцам из-за ситуации в лагерях

Михаил Пучков обратился и к родителям и сообщил: если у ребёнка появились признаки недомогания, не стоит отправлять его в лагерь. В случае ухудшения самочувствия уже во время смены учреждение обязано немедленно изолировать ребёнка в медблоке, а далее — либо госпитализировать, либо передать родителям под роспись.