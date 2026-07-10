Глава Минобра Пучков обратился к нижегородцам из-за ситуации в лагерях

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков провёл совещание, посвящённое организации отдыха детей в загородных, санаторных и палаточных лагерях региона. В рабочей встрече участвовали представители Роспотребнадзора, председатели муниципальных межведомственных комиссий и директора всех профильных учреждений области. Основные итоги обсуждения глава ведомства опубликовал в своём MAX‑канале.
Особое внимание на совещании уделили рискам, связанным с текущей ситуацией с топливом в регионе. Министр сообщил, что уже сформирован перечень сроков и точек централизованной перевозки детей — это позволит отслеживать, обеспечены ли автобусы достаточным запасом горючего.
Руководителям лагерей, где не предусмотрен организованный трансфер, поручено связаться с родителями и акцентировать внимание на безопасном подвозе детей к месту отдыха.
Серьёзные требования предъявлены и к организации питания. Михаил Пучков поставил перед директорами лагерей задачу обеспечить жёсткий контроль поставок продуктов: необходимо следить за соблюдением температурного режима в рефрижераторах и проверять качество товаров. «Кормить детей мы должны только лучшим», — подчеркнул министр.
Кадровая обеспеченность лагерей также остаётся в зоне повышенного внимания: именно профессионализм педагогов определяет содержательность и пользу программы для ребят.
На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе (по данным Роспотребнадзора, растёт уровень распространения энтеровирусной инфекции) вводятся дополнительные санитарные меры. Руководителей лагерей обязали:
проводить двукратную термометрию детей и сотрудников ежедневно;
обеспечить регулярную дезинфекцию помещений;
использовать бактерицидные рециркуляторы для очистки воздуха;
строго контролировать мытьё посуды, обработку овощей и фруктов;
соблюдать питьевой режим и правила использования бутилированной воды;
напоминать детям о правилах личной гигиены и следить за тем, чтобы они мыли руки перед едой.
Михаил Пучков обратился и к родителям и сообщил: если у ребёнка появились признаки недомогания, не стоит отправлять его в лагерь. В случае ухудшения самочувствия уже во время смены учреждение обязано немедленно изолировать ребёнка в медблоке, а далее — либо госпитализировать, либо передать родителям под роспись.
Напомним, ранее в Перевозском округе Нижегородской области произошло отравление детей на экологических сборах — по данному факту возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.