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Глава Минобра Пучков обратился к нижегородцам из-за ситуации в лагерях

Особое внимание на совещании уделили рискам, связанным с текущей ситуацией с топливом в регионе, из-за которой могут возникнуть трудноти с отправкой детей в летний лагерь.

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков провёл совещание, посвящённое организации отдыха детей в загородных, санаторных и палаточных лагерях региона. В рабочей встрече участвовали представители Роспотребнадзора, председатели муниципальных межведомственных комиссий и директора всех профильных учреждений области. Основные итоги обсуждения глава ведомства опубликовал в своём MAX‑канале.

Особое внимание на совещании уделили рискам, связанным с текущей ситуацией с топливом в регионе. Министр сообщил, что уже сформирован перечень сроков и точек централизованной перевозки детей — это позволит отслеживать, обеспечены ли автобусы достаточным запасом горючего.

Руководителям лагерей, где не предусмотрен организованный трансфер, поручено связаться с родителями и акцентировать внимание на безопасном подвозе детей к месту отдыха.

Серьёзные требования предъявлены и к организации питания. Михаил Пучков поставил перед директорами лагерей задачу обеспечить жёсткий контроль поставок продуктов: необходимо следить за соблюдением температурного режима в рефрижераторах и проверять качество товаров. «Кормить детей мы должны только лучшим», — подчеркнул министр.

Кадровая обеспеченность лагерей также остаётся в зоне повышенного внимания: именно профессионализм педагогов определяет содержательность и пользу программы для ребят.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе (по данным Роспотребнадзора, растёт уровень распространения энтеровирусной инфекции) вводятся дополнительные санитарные меры. Руководителей лагерей обязали:

проводить двукратную термометрию детей и сотрудников ежедневно;

обеспечить регулярную дезинфекцию помещений;

использовать бактерицидные рециркуляторы для очистки воздуха;

строго контролировать мытьё посуды, обработку овощей и фруктов;

соблюдать питьевой режим и правила использования бутилированной воды;

напоминать детям о правилах личной гигиены и следить за тем, чтобы они мыли руки перед едой.

Михаил Пучков обратился и к родителям и сообщил: если у ребёнка появились признаки недомогания, не стоит отправлять его в лагерь. В случае ухудшения самочувствия уже во время смены учреждение обязано немедленно изолировать ребёнка в медблоке, а далее — либо госпитализировать, либо передать родителям под роспись.

Напомним, ранее в Перевозском округе Нижегородской области произошло отравление детей на экологических сборах — по данному факту возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.

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