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117 раз пожаловались волгоградцы в июне в Роспотребнадзор

Волгоградцы обратились на «горячую линию».

В управление Роспотребнадзора по Волгоградской области за июнь обратилось 117 граждан. Больше всего вопросов касалось нарушения прав потребителей — 58 обращений, это 50% от общего числа.

Из них 41 обращение связано с продажей непродовольственных товаров, 9 — с нарушением правил оказания услуг ЖКХ, 3 — с бытовыми услугами. По вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия поступило 26 обращений: 14 касались условий проживания в жилых помещениях, 5 — санитарного состояния территории.

Еще 33 обращения не относились к компетенции Роспотребнадзора — таким волгоградцам предложили обратиться в другие органы контроля. По всем вопросам специалисты дали устные разъяснения в рамках своей компетенции.

Волгоградцы могут обратиться на горячую линию по телефону +7 (8442) 24−36−30 или в единый консультационный центр 8−800−555−49−43. Обращение также можно подать на сайте 34.rospotrebnadzor.ru, направить почтой по адресу: пр. Ленина, 50б, Волгоград, или лично в приемную РПН.

Ранее сообщалось, что санврачи назвали разрешенные в регионе пляжи.

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