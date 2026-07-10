117 раз пожаловались волгоградцы в июне в Роспотребнадзор

В управление Роспотребнадзора по Волгоградской области за июнь обратилось 117 граждан. Больше всего вопросов касалось нарушения прав потребителей — 58 обращений, это 50% от общего числа.
Из них 41 обращение связано с продажей непродовольственных товаров, 9 — с нарушением правил оказания услуг ЖКХ, 3 — с бытовыми услугами. По вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия поступило 26 обращений: 14 касались условий проживания в жилых помещениях, 5 — санитарного состояния территории.
Еще 33 обращения не относились к компетенции Роспотребнадзора — таким волгоградцам предложили обратиться в другие органы контроля. По всем вопросам специалисты дали устные разъяснения в рамках своей компетенции.
Волгоградцы могут обратиться на горячую линию по телефону +7 (8442) 24−36−30 или в единый консультационный центр 8−800−555−49−43. Обращение также можно подать на сайте 34.rospotrebnadzor.ru, направить почтой по адресу: пр. Ленина, 50б, Волгоград, или лично в приемную РПН.
Ранее сообщалось, что санврачи назвали разрешенные в регионе пляжи.