Бдительные соседи помогли уберечь дом от пожара в Канском муниципальном округе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вечером 9 июля в селе Таёжном случился пожар. По предварительным данным краевого МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание электрической проводки.
Жители близлежащих домов заметили пожар сразу и до прибытия пожарных сами приступили к тушению — это не дало огню быстро распространиться.
На место оперативно прибыли пожарные. Они полностью ликвидировали возгорание, не допустив его перехода на соседние дома.
Благодаря совместным усилиям пожарных и неравнодушных жителей в результате пожара никто не пострадал.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше