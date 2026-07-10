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Бдительные соседи помогли уберечь дом от пожара в Канском муниципальном округе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вечером 9 июля в селе Таёжном случился пожар. По предварительным данным краевого МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание электрической проводки.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вечером 9 июля в селе Таёжном случился пожар. По предварительным данным краевого МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание электрической проводки.

Жители близлежащих домов заметили пожар сразу и до прибытия пожарных сами приступили к тушению — это не дало огню быстро распространиться.

На место оперативно прибыли пожарные. Они полностью ликвидировали возгорание, не допустив его перехода на соседние дома.

Благодаря совместным усилиям пожарных и неравнодушных жителей в результате пожара никто не пострадал.

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