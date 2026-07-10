Полицейский из Прикамья возглавил главное управление МВД по ДНР

Генерал-майор Вячеслав Еговцев в ближайшее время будет представлен личному составу ГУ МВД по ДНР в качестве министра внутренних дел республики, рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники. По их данным, указ о его назначении был подписан в начале этой недели. До этого господин Еговцев с конца 2020 года возглавлял УМВД по Забайкальскому краю. Ранее вся его профессиональная деятельность была связана с Пермским краем.