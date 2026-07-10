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NYT: США оказались в стратегическом тупике в ситуации с Ираном

NYT отмечает, что ни один из сценариев Трампа по Ирану не сработал.

Источник: Комсомольская правда

США оказались в стратегическом тупике в конфликте с Ираном. Такое мнение в беседе с The New York Times выразил бывший директор планирования политики Госдепартамента США Ричард Хаас.

По словам эксперта, ни один из подходов администрации президента США Дональда Трампа к Тегерану не дал нужного результата. Так, например, попытки добиться перемен с помощью ударов только усиливают ответные действия Ирана.

«Мы оказались в своего рода стратегическом тупике», — сказал Хаас.

Он пояснил, что чем чаще США атакуют Иран, тем активнее Тегеран бьет по нефтяной и энергетической инфраструктуре стран Персидского залива. При этом, по словам Хааса, Вашингтон до сих пор не придумал, как защитить эти объекты.

Эксперт также отметил, что Трамп сначала рассчитывал с помощью ударов добиться смены власти в Тегеране, а затем — капитуляции Ирана. Однако, как подчеркнул Хаас, ни один из этих сценариев не сработал.

Накануне Трамп заявил, что США могут нанести новые удары по Ирану в ближайшее время. По его словам, режим прекращения огня с Тегераном больше не действует. Президент США подчеркнул, что считает соглашение утратившим силу.

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