NYT: США оказались в стратегическом тупике в ситуации с Ираном

Он пояснил, что чем чаще США атакуют Иран, тем активнее Тегеран бьет по нефтяной и энергетической инфраструктуре стран Персидского залива. При этом, по словам Хааса, Вашингтон до сих пор не придумал, как защитить эти объекты.