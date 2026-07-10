Студенты кубанского агровуза посетили федеральный научный центр риса

Посетителями федерального научного центра (ФНЦ) риса стали студенты Кубанского государственного аграрного университета (ГАУ) в ходе учебной практики. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
Руководитель группы исходного материала отдела селекции Ирина Чухирь показала студентам фитоторон, который позволяет проводить гибридизацию круглый год, что ускоряет селекционный процесс. Полученные в фитотроне образцы высевают в сосуды на вегетационной площадке, где сравнивают полученные гибриды с родительскими формами, а также выявляют ложные гибриды. В лаборатории биотехнологии и молекулярной биологии студенты узнали о методе культуры пыльников.
В лаборатории качества риса старшие научные сотрудники Светлана Чижикова и Татьяна Кумейко показали студентам основные этапы технологической оценки качества зерна. Ребята активно задавали вопросы, интересовались деталями работы в лабораториях и на вегетационный площадке. Экскурсия позволила узнать им, какими вопросами сегодня занимается наука в сельском хозяйстве.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.