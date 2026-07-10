Студенты кубанского агровуза посетили федеральный научный центр риса

Руководитель группы исходного материала отдела селекции Ирина Чухирь показала студентам фитоторон, который позволяет проводить гибридизацию круглый год, что ускоряет селекционный процесс. Полученные в фитотроне образцы высевают в сосуды на вегетационной площадке, где сравнивают полученные гибриды с родительскими формами, а также выявляют ложные гибриды. В лаборатории биотехнологии и молекулярной биологии студенты узнали о методе культуры пыльников.