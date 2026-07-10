Почему мы боимся тишины? Уроки преподобного Амвросия Оптинского

И правда, мы разучились быть в тишине. Мы привыкли жить в эпоху «белого шума»: подкасты, бесконечные ленты соцсетей, фоновый гул телевизора. Тишина сегодня — это пустая комната, в которую мы боимся зайти без гаджета в руках. Мы пытаемся заполнить ее чем угодно, лишь бы не слышать самих себя. Но в этом и кроется парадокс: чем больше внешнего шума мы создаем, тем громче становится внутренний голос, от которого мы так старательно убегаем.
Преподобный Амвросий Оптинский, чьи мощи были обретены 10 июля 1998 года, и чья память отмечается именно в этот день, знал эту человеческую слабость не понаслышке. К нему приходили князья и крестьяне, ученые и простые женщины — все с одним и тем же вопросом: «Батюшка, нет покоя в душе».
Однажды к нему приехал человек, которому тишина была особенно тяжела — писатель Фкдор Достоевский. Весной 1878 года он пережил страшное горе: умер его трехлетний сын Алеша. Жена Анна Григорьевна вспоминала: «Чтобы хоть несколько успокоить Федора Михайловича и отвлечь его от грустных дум, я упросила Владимира Соловьева уговорить его поехать в Оптину пустынь». 23 июня они отправились в путь.
В Оптиной Достоевский пробыл двое суток. С преподобным Амвросием он виделся три раза: раз в толпе, при народе, и дважды наедине. О чем говорили — осталось между ними. Но жена записала, что старец попросил передать ей благословение и те слова, которые потом лягут в уста старца Зосимы в «Братьях Карамазовых»: обращение к опечаленной матери, потерявшей ребенка. А преподобный, по свидетельству келейника, сказал после встречи: «Это кающийся». Кающийся — то есть тот, кто не прячется от своей боли, а несет ее. Не заполняет шумом, а вносит в тишину.
Преподобный Амвросий не предлагал волшебных техник. Он говорил о смирении. Не о том психологическом «принятии», которое сегодня рекомендуют в популярных книгах по саморазвитию, а о настоящем — о признании своей немощи и полном доверии Богу. «Мы должны жить на земле так, как колесо вертится: оно чуть только одной точкой касается земли, а остальными непременно стремится вверх; а мы как заляжем на землю, так и встать не можем», — говорил он.
При этом старец был не отшельником, оторванным от жизни. Он вел переписку — с монашествующими, с мирянами разных сословий, с купцами, писателями, мещанами, консультировал по сложным жизненным вопросам, умел выслушать и найти нужное слово. Но все это строилось на одном: он сам научился жить в присутствии Бога. И учил этому других. «Чада духовные, — поучал он — понудим себя иметь ко всем любовь и благорасположение, доброжелательство ко всем любящим и нелюбящим нас, благоприветливым и неблагоприветливым. Бог любовь есть, и пребывающий в любви, в Боге пребывает».
В наши дни человек часто путает тишину с пустотой. Мы боимся, что если выключить шум, в голове начнется хаос мыслей, тревог, воспоминаний. И это правда — начнется. Но старец учил другому: не бежать от этого хаоса, а принести его к Богу. Он знал, что человеку нужно не объяснение, а присутствие. Не анализ, а любовь.
В Евангелии читаем: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11: 28). Христос не обещает убрать проблемы. Он обещает покой — не в смысле отсутствия трудностей, а в смысле присутствия Его Самого рядом. Преподобный Амвросий воплотил это обещание в своей жизни. Люди чувствовали при нем что-то невыразимое: что можно быть собой, со всеми своими страхами и сомнениями, и при этом быть принятым Богом.
Может, дело в том, что мы ищем тишину как потребительский товар — «20 минут медитации, и я снова продуктивен»? Преподобный Амвросий говорил о другом: тишина как пространство встречи. Не для того, чтобы «перезагрузиться», а чтобы услышать, что Господь говорит именно тебе. И это требует смелости — смелости перестать бежать.
Современный человек привык ставить знак равенства между тишиной и пустотой. Именно этот внутренний духовный вакуум, пугающий своей звенящей тишиной, заставляет нас бесконечно скроллить ленту, пытаясь заглушить его информационным шумом. На эту тему глубоко рассуждает митрополит Лимасольский Афанасий (Никола́у): «Большая беда, когда человек имеет пустоту в себе. Она возникает от преизбытка вещей, тех простых вещей, которые, если их спросишь, не ответят. Это пустота в душевном мире человека… Человек становится внутренне устойчив, когда питается твердой пищей. Эта твердая пища есть Божие присутствие. Действительно, тогда человек чувствует полноту, насыщенность и счастье. Только тогда он может ощутить истинную радость, свободу и величие своей человеческой жизни».
Знакомо ли вам чувство, когда смотришь на себя и радуешься самому факту своего существования? И это не самолюбие. Это восхищение тем, с какой мудростью и изяществом Бог сотворил мир и каждого из нас. В такие моменты человек приходит к Богу с глубокой благодарностью. Когда душа наполнена этой полнотой, в ней не остается места для болезненных чувств: ревности, зависти, страха или подозрительности. Исчезает болезненная фиксация на чужих словах и поступках — на том, кто что сказал или отнял. Даже если это происходит на самом деле, такие события больше не оставляют пустоты в душе. Они теряют свою власть, потому что сердце занято иным — живой связью с Богом и словами Христа. Душа обретает полноту, которую невозможно отнять.
Казалось бы — преподобный Амвросий Оптинский жил в 19 веке в Российской империи, митрополит Афанасий живет сейчас на Кипре. А говорят они, по сути, об одних и тех же проблемах — диалоге человека со своим Творцом. У каждого этот диалог свой. Но суть именно в исполнении нами Божественных предписаний, как не стать подобными по культурному уровню бессловесным. «А я в правде буду взирать на лице Твое; пробудившись, буду насыщаться образом Твоим» (Пс. 16: 15), — говорит Псалмопевец.
Задайте себе сегодня важный вопрос: что, если тишина — это не пустота, требующая заполнения, а дверь? Дверь, ведущая к самому главному — к Богу, к вечности. Преподобный Амвросий Оптинский умел держать эту дверь открытой для всех, кто к нему приходил. И, удивительно, он продолжает держать ее открытой до сих пор.