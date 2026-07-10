Почему мы боимся тишины? Уроки преподобного Амвросия Оптинского

Знакомо ли вам чувство, когда смотришь на себя и радуешься самому факту своего существования? И это не самолюбие. Это восхищение тем, с какой мудростью и изяществом Бог сотворил мир и каждого из нас. В такие моменты человек приходит к Богу с глубокой благодарностью. Когда душа наполнена этой полнотой, в ней не остается места для болезненных чувств: ревности, зависти, страха или подозрительности. Исчезает болезненная фиксация на чужих словах и поступках — на том, кто что сказал или отнял. Даже если это происходит на самом деле, такие события больше не оставляют пустоты в душе. Они теряют свою власть, потому что сердце занято иным — живой связью с Богом и словами Христа. Душа обретает полноту, которую невозможно отнять.