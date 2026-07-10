На Кубани в городе Абинске прошел туристический форум

Туристический форум состоялся в городе Абинске Краснодарского края по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации Абинского района.
Мероприятие объединило представителей 15 районов края. С приветственным словом выступил министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Василий Воробьев, который рассказал о ключевых задачах отрасли и доступных региональных мерах поддержки для инвесторов и предпринимателей. Специалисты межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 21 детально разъяснили актуальные изменения в налоговом законодательстве, касающиеся турдеятельности.
Также на площадке обсудили вопросы государственного контроля в туриндустрии и перспективы развития внутреннего туризма. Образовательный модуль для участников провели заместитель директора Института географии, геологии, туризма и сервиса Кубанского государственного университета Вера Миненкова и преподаватель Наталья Комаревцева.
«Абинский район обладает уникальным потенциалом — здесь переплетаются степь и предгорья. Проведение такого форума на нашей земле — это не только высокая оценка наших возможностей, но и реальный шаг к тому, чтобы сделать Кубань еще более привлекательной для путешественников. Мы открыты для диалога и готовы поддерживать инициативы, которые развивают наш край», — подчеркнул заместитель главы Абинского района Вадим Борец.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.