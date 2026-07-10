На Кубани в городе Абинске прошел туристический форум

«Абинский район обладает уникальным потенциалом — здесь переплетаются степь и предгорья. Проведение такого форума на нашей земле — это не только высокая оценка наших возможностей, но и реальный шаг к тому, чтобы сделать Кубань еще более привлекательной для путешественников. Мы открыты для диалога и готовы поддерживать инициативы, которые развивают наш край», — подчеркнул заместитель главы Абинского района Вадим Борец.