Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани в городе Абинске прошел туристический форум

Мероприятие объединило представителей 15 районов края.

Источник: Национальные проекты России

Туристический форум состоялся в городе Абинске Краснодарского края по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации Абинского района.

Мероприятие объединило представителей 15 районов края. С приветственным словом выступил министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Василий Воробьев, который рассказал о ключевых задачах отрасли и доступных региональных мерах поддержки для инвесторов и предпринимателей. Специалисты межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 21 детально разъяснили актуальные изменения в налоговом законодательстве, касающиеся турдеятельности.

Также на площадке обсудили вопросы государственного контроля в туриндустрии и перспективы развития внутреннего туризма. Образовательный модуль для участников провели заместитель директора Института географии, геологии, туризма и сервиса Кубанского государственного университета Вера Миненкова и преподаватель Наталья Комаревцева.

«Абинский район обладает уникальным потенциалом — здесь переплетаются степь и предгорья. Проведение такого форума на нашей земле — это не только высокая оценка наших возможностей, но и реальный шаг к тому, чтобы сделать Кубань еще более привлекательной для путешественников. Мы открыты для диалога и готовы поддерживать инициативы, которые развивают наш край», — подчеркнул заместитель главы Абинского района Вадим Борец.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.