В Таганроге ограничили движение из-за ЧС после атаки БПЛА

В Таганроге ограничено движение транспорта на пяти участках дорог. Это связано с введением зоны чрезвычайной ситуации, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.
Под ограничения попали 1-й Крепостной переулок, Комсомольский переулок, улица Шевченко, улица Лесная Биржа и улица Портовая.
Камбулова призвала жителей соблюдать указания сотрудников экстренных служб и быть внимательными.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в Таганроге ведется ликвидация возгорания на территории морского порта после атаки БПЛА. Также загорелась крыша административного здания. Кроме того сообщалось об эвакуации жителей близлежащих районов.
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