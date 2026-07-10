Почтовый ящик и шторы: россиянам рассказали, как воры вычисляют пустые дома

Помимо забитых ящиков и рекламы у двери, преступники вычисляют отсутствие хозяев по неизменному положению штор, постоянно выключенному утром или погашенному вечером свету, а также по игнорированию звонков в домофон. В частном секторе выдающимися маркерами служат неухоженный участок, пыль на пороге и неподвижный автомобиль. Кроме того, современные воры активно отслеживают отпуска жертв по публикациям в соцсетях.