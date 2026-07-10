Почтовый ящик и шторы: россиянам рассказали, как воры вычисляют пустые дома

Оставленное без присмотра жилье моментально притягивает злоумышленников, а скопившаяся корреспонденция становится для них главным сигналом. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат Никос Параскевов.
Помимо забитых ящиков и рекламы у двери, преступники вычисляют отсутствие хозяев по неизменному положению штор, постоянно выключенному утром или погашенному вечером свету, а также по игнорированию звонков в домофон. В частном секторе выдающимися маркерами служат неухоженный участок, пыль на пороге и неподвижный автомобиль. Кроме того, современные воры активно отслеживают отпуска жертв по публикациям в соцсетях.
Чтобы защитить имущество, Параскевов советует просить друзей или соседей регулярно навещать жилье и убирать почту. Безопасность также повысят надежные замки и «умный» свет, имитирующий присутствие людей.
Тем временем доцент Финансового университета Петр Щербаченко предупредил о повторных атаках мошенников. Злоумышленники выдают себя за силовиков или представителей вымышленных фондов, предлагая ложные компенсации и требуя скриншоты переводов и коды из смс для доступа к Госуслугам, передает «Царьград».
Кроме того, мошенники вовлекают россиян в дропперство через соцсети, обещая легкий заработок и гарантированный доход. Как передает 360.ru, злоумышленники просят отдать или сдать банковскую карту, через которую будут переводить «ошибочные» деньги, требуя их возврата на другой счет. За доплату предлагают привлечь знакомых.