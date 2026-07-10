В Москве создали ИИ-ускоритель для роботов и «умных» городских систем

ИИ-ускоритель для роботов и «умных» городских систем разработал резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — компания «ХайТэк». Такая работа отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
Ускоритель обрабатывает данные в реальном времени, без подключения к интернету или облачным серверам. Его производительность достигает 30 триллионов операций в секунду. Это позволяет одновременно запускать до пяти нейросетей с задержкой от 1,5 до 2,3 миллисекунды. Модуль поддерживает широкий набор интерфейсов — от датчиков и камер до систем управления. Потребляемая мощность не превышает 40 ватт.
Решение не используется в городской инфраструктуре, но в перспективе может применяться в системах видеонаблюдения для автоматического выявления нештатных ситуаций. Технология также поможет создавать более автономных роботов, способных ориентироваться в пространстве и самостоятельно выполнять сложные задачи. Кроме того, на базе новой разработки можно создавать системы ИИ-диагностики и круглосуточного мониторинга состояния пациентов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.