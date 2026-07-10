В Москве создали ИИ-ускоритель для роботов и «умных» городских систем

Ускоритель обрабатывает данные в реальном времени, без подключения к интернету или облачным серверам. Его производительность достигает 30 триллионов операций в секунду. Это позволяет одновременно запускать до пяти нейросетей с задержкой от 1,5 до 2,3 миллисекунды. Модуль поддерживает широкий набор интерфейсов — от датчиков и камер до систем управления. Потребляемая мощность не превышает 40 ватт.