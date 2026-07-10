«Ганнибал Лектер» запел! Энтони Хопкинс выпустит первый музыкальный альбом

Первым синглом с пластинки стала композиция «Bracken Road» из произведения «1947: Suite for Solo Piano and Orchestra». В Decca Classics рассказали, что эта работа основана на детских воспоминаниях Хопкинса о городе Маргем в Южном Уэльсе и передаёт образ улиц, лугов, сельских пейзажей и гор, окружавших его семейный дом в 1940-х годах. Хопкинс начал играть на фортепиано в четыре года, а спустя несколько лет уже исполнял произведения Бетховена и Шопена. В подростковом возрасте он писал музыку для местных театральных постановок.