Захламление сельхозземель в Ростовской области сократилось на 9%

Надзорный орган за первое полугодие выдал 20 предписаний об устранении очагов загрязнения. Отмечается, что в семи случаях предписания о ликвидации захламления на общей площади 9,9 га остались неисполненными. Материалы по этим фактам направлены в мировые суды Ростовской области по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ (за невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов государственного земельного надзора).