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В Волгограде ищут источник вони, от которой задыхалось полгорода

Специалисты взяли пробы воздуха в Краснооктябрьском районе.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградцы с раннего утра 10 июля 2026 года жалуются на едкую вонь, проникавшую с улиц в их квартиры в большинстве районов города. С вечера от нее задыхались жители Красноармейского, к утру 10 июля неприятный химический запах, похожий на сероводород, стали замечать жители Краснооктябрьского, Советского, Центрального и Ворошиловского районов. При этом никаких возгораний, которые могли бы стать причиной появления едкого дыма, в городе не зафиксировано.

— На горячую линию Регионального центра экологического контроля от жителей Краснооктябрьского района поступили жалобы на неприятный запах. В настоящее время специалисты лаборатории выехали на место для отбора проб воздуха, — прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в облкомприроды.

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