Нижегородского выпускника уличили в махинациях на ЕГЭ через месяц после экзамена

Выпускника в Нижегородской области уличили в махинациях при сдаче ЕГЭ почти через месяц после экзамена. Из Федерального центра тестирования 9 июля пришел сигнал, что выпускник разместил фото своих заданий в общедоступном чате в мессенджере, рассказал министр образования области Михаил Пучков в своих соцсетях.