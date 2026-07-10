Мосгорсуд отказался признать украинку Коваленко дочерью экс-командира «Вагнера»

Судебная коллегия пришла к выводу, что этих материалов недостаточно для признания Коваленко наследницей. В решении указано, что при жизни Уткин официально не подтверждал факт отцовства, а доказательств его участия в воспитании и содержании дочери представлено не было. Дополнительным аргументом со стороны Коваленко были действия матери Уткина. Женщина называла Анну своей внучкой и пыталась передать ей собственную долю наследства.