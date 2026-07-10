В Советске планируют создать Музей мяса и колбасы за счёт льготного займа. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в региональном центре «Мой бизнес» в ответ на информационный запрос.
Заём по программе «Инвест» одобрили компании «Мороз Агро». Она планирует создать музейно-гастрономический комплекс, посвящённый истории мясопереработки Восточной Пруссии (Тильзитская скотобойня конца XIX века) и Советского мясокомбината. Он будет включать экспозицию площадью 215 квадратных метров, демонстрационный цех — шоу-кухню для показа этапов производства колбас, кафе на 50 мест в помещении и 40 на летней террасе, дегустационный зал, парковку.
Общий бюджет проекта оценивается в 115,6 миллиона рублей. «Мороз Агро» получит льготный заём на сумму 90 миллионов, софинансирование — 25,6 миллиона. Средства направят на строительство комплекса и приобретение оборудования.
По данным аналитического сервиса Seldon.basis, генеральным директором и соучредителем ООО «Мороз Агро» является Олег Ульянов. Совладельцы компании — глава Светлогорского округа и председатель совета депутатов Андрей Мохнов, его заместитель Кирилл Гайдуков, а также бывший мэр курортного города Александр Ковальский.
Всего по программе «Инвест» в 2026 году одобрили 12 проектов. Их реализуют в Калининграде, Зеленоградском и Советском округах. Общая сумма займов составляет 700 миллионов рублей.