В Советске планируют создать Музей мяса и колбасы за счёт льготного займа

Заём по программе «Инвест» одобрили компании «Мороз Агро». Она планирует создать музейно-гастрономический комплекс, посвящённый истории мясопереработки Восточной Пруссии (Тильзитская скотобойня конца XIX века) и Советского мясокомбината. Он будет включать экспозицию площадью 215 квадратных метров, демонстрационный цех — шоу-кухню для показа этапов производства колбас, кафе на 50 мест в помещении и 40 на летней террасе, дегустационный зал, парковку.