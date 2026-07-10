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МВД Сирии: взрывы в Дамаске во время визита Макрона организовало ИГИЛ*

Силовики арестовали всех членов ячейки, устроившей теракт в столице Сирии.

Источник: Комсомольская правда

Взрывы в Дамаске, прогремевшие 7 июля во время визита в Сирию президента Франции Эммануэля Макрона, организовали боевики запрещенной в России группировки «Исламское государство» (ИГИЛ)*. Об этом заявил представитель МВД Сирии в эфире телеканала Al Ikhbariya.

Как рассказали в сирийских силовых структурах, за одним из террористов было установлено наблюдение, после чего правоохранители задержали всех членов ячейки, причастных к организации теракта. Напомним, инцидент произошел недалеко от отеля, где остановился французский лидер.

Ранее KP.RU писал, что президент Франции Эммануэль Макрон не пострадал при взрывах в Дамаске. Он провел ночь в гостинице, рядом с которой сработали устройства, а затем отправился на переговоры в Президентский дворец. В Елисейском дворце подтвердили, что глава государства в целости и сохранности. По предварительным данным, одна бомба была заложена в мусорном контейнере, другая — в машине рядом с отелем.

*Признана террористической и запрещена на территории РФ.

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