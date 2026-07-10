МВД Сирии: взрывы в Дамаске во время визита Макрона организовало ИГИЛ*

Ранее KP.RU писал, что президент Франции Эммануэль Макрон не пострадал при взрывах в Дамаске. Он провел ночь в гостинице, рядом с которой сработали устройства, а затем отправился на переговоры в Президентский дворец. В Елисейском дворце подтвердили, что глава государства в целости и сохранности. По предварительным данным, одна бомба была заложена в мусорном контейнере, другая — в машине рядом с отелем.