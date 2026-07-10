Красноярца осудили за кражу денег с карты спящей соседки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске суд вынес приговор 42-летнему мужчине, который похитил 117 тысяч рублей с банковской карты своей соседки. По данным полиции, в декабре прошлого года женщина пригласила соседа в гости. Во время застолья он попросил в долг 11 тысяч рублей и получил доступ к ее телефону для перевода средств.