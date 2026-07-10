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Отдых на Черноморском побережье обойдется в 50−60 тысяч рублей на человека

Эксперт Ломидзе рассказала о ценах на отдых на курортах Черного моря.

Источник: Время

Отдых на побережье Черного моря на 10 дней в июле обойдется примерно в 50−60 тысяч рублей на человека. Об этом сообщила на форуме «Дикоросы» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По ее словам, повышение цены к аналогичному периоду 2025 года составило около 5% по отношению.

Речь идет о размещении в комфортной гостинице 3−4 звезды с завтраками либо без.

Ломидзе пояснила, что в июле не произошло ожидаемого сезонного повышения цен на 25% на Черноморском побережье из-за снижения спроса.

«Эксперты говорят, что у нас начало летнего сезона сместилось с июня на июль. Туристы осознали, что все-таки лето проходит и надо куда-то ехать», — приводит ее слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область — лидер по реализации проектов в программе льготного кредитования в туризме.

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