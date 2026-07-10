Отдых на Черноморском побережье обойдется в 50−60 тысяч рублей на человека

Отдых на побережье Черного моря на 10 дней в июле обойдется примерно в 50−60 тысяч рублей на человека. Об этом сообщила на форуме «Дикоросы» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
По ее словам, повышение цены к аналогичному периоду 2025 года составило около 5% по отношению.
Речь идет о размещении в комфортной гостинице 3−4 звезды с завтраками либо без.
Ломидзе пояснила, что в июле не произошло ожидаемого сезонного повышения цен на 25% на Черноморском побережье из-за снижения спроса.
«Эксперты говорят, что у нас начало летнего сезона сместилось с июня на июль. Туристы осознали, что все-таки лето проходит и надо куда-то ехать», — приводит ее слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область — лидер по реализации проектов в программе льготного кредитования в туризме.