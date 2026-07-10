Под Волгоградом на фоне топливного ажиотажа задержали мигранта за слив дизеля

— В период с 5 по 30 июня 2026 года Денис Г., находясь на полевом стане, расположенном в Быковском районе, путем свободного доступа похитил из двухсотлитровой бочки 200 литров дизельного топлива общей стоимостью 14 776 рублей, принадлежащего местной жительнице, чем причинил ей значительный материальный ущерб, — сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.