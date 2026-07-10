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В Эвенкии сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 11 по 13 июля в отдельных районах Эвенкии ожидается чрезвычайная пожарная опасность V класса. Об этом предупреждают в МЧС Красноярского края.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 11 по 13 июля в отдельных районах Эвенкии ожидается чрезвычайная пожарная опасность V класса. Об этом предупреждают в МЧС Красноярского края.

На территории района, как и во всем регионе, продолжают действовать особый противопожарный режим и режим чрезвычайной ситуации в лесах. Жителям напоминают о запрете на разведение костров и использование открытого огня.

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