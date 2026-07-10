«Им запретили говорить»: Всплыли сенсационные показания бывшей сотрудницы NASA

По её словам, этот специалист участвовал в карантинных процедурах и опросах экипажей. Как утверждала бывшая сотрудница компании, астронавты рассказывали ему о неизвестных объектах, которые следовали за ними во время полёта. Хейр также заявила, что после возвращения на Землю участникам миссий могли запретить раскрывать подобную информацию. По её словам, астронавтов обязали подписать документы о неразглашении.