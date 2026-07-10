Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каких животных нельзя держать в квартире: из-за них могут изъять жилье

Адвокат Сергеев: экзотические питомцы могут привести к изъятию жилья.

Источник: Комсомольская правда

Мода на необычных питомцев от питонов до львов набирает обороты, однако увлечение экзотикой в городских квартирах может обернуться серьезными юридическими проблемами. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредил адвокат Андрей Сергеев.

Специалист напомнил, что распоряжением правительства РФ от 08.05.2025 утверждена новая редакция перечня запрещенных к содержанию животных. В него вошли виды, опасные для человека или неприспособленные к жизни в неволе.

Под строгим запретом оказались крупные млекопитающие (львы, гепарды, медведи, волки, лисицы и приматы), опасные рептилии и пауки (королевские кобры, питоны, крокодилы, скорпионы и тарантулы), а также ряд птиц и рыб (совы, соколы, акулы и электрические угри).

«Содержание подобных животных нарушает права соседей, санитарные и экологические нормы. Собственники и наниматели жилья обязаны соблюдать права соседей и требования законодательства», — отметил адвокат.

Если жилец нарушает правила пользования квартирой (например, содержит запрещенных животных или портит жилье), ему могут вынести предупреждение. При повторных нарушениях возможен суд и выселение.