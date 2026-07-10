Каких животных нельзя держать в квартире: из-за них могут изъять жилье

Мода на необычных питомцев от питонов до львов набирает обороты, однако увлечение экзотикой в городских квартирах может обернуться серьезными юридическими проблемами. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредил адвокат Андрей Сергеев.
Специалист напомнил, что распоряжением правительства РФ от 08.05.2025 утверждена новая редакция перечня запрещенных к содержанию животных. В него вошли виды, опасные для человека или неприспособленные к жизни в неволе.
Под строгим запретом оказались крупные млекопитающие (львы, гепарды, медведи, волки, лисицы и приматы), опасные рептилии и пауки (королевские кобры, питоны, крокодилы, скорпионы и тарантулы), а также ряд птиц и рыб (совы, соколы, акулы и электрические угри).
«Содержание подобных животных нарушает права соседей, санитарные и экологические нормы. Собственники и наниматели жилья обязаны соблюдать права соседей и требования законодательства», — отметил адвокат.
Если жилец нарушает правила пользования квартирой (например, содержит запрещенных животных или портит жилье), ему могут вынести предупреждение. При повторных нарушениях возможен суд и выселение.