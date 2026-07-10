Руководители красноярской охранной фирмы получили срок за вывод 14 млн

Руководители охранной фирмы в Красноярске вывели 14,5 млн и отделались условным сроком. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По версии следствия, в 2023 году фактический руководитель ООО ОФ «Кодекс» и его заместитель по финансам организовали схему хищения средств компании. Они подготавливали платёжные документы с ложными основаниями для переводов: формально деньги шли за работы и услуги, но на самом деле их перечисляли на счета организаций, занимавшихся обналичиванием.
С апреля по октябрь 2023 года с расчётных счетов фирмы таким способом вывели 14,5 миллиона рублей. Поддельные распоряжения позволяли скрыть реальное назначение операций.
Суд квалифицировал действия фигурантов как неправомерный оборот средств платежей. Оба признаны виновными и приговорены к 2 годам условно с испытательным сроком 2 года и штрафу по 110 тысяч рублей каждый.
Кроме того, у них конфисковали 240 тысяч рублей наличных, обнаруженных при обыске и полученных в результате обналичивания.
Ранее мы сообщали, что экс-заведующая автошколы в Енисейске присвоила 855 тысяч рублей.