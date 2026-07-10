Руководители красноярской охранной фирмы получили срок за вывод 14 млн

По версии следствия, в 2023 году фактический руководитель ООО ОФ «Кодекс» и его заместитель по финансам организовали схему хищения средств компании. Они подготавливали платёжные документы с ложными основаниями для переводов: формально деньги шли за работы и услуги, но на самом деле их перечисляли на счета организаций, занимавшихся обналичиванием.