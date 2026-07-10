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Руководители красноярской охранной фирмы получили срок за вывод 14 млн

Суд квалифицировал действия фигурантов как неправомерный оборот средств платежей.

Руководители охранной фирмы в Красноярске вывели 14,5 млн и отделались условным сроком. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в 2023 году фактический руководитель ООО ОФ «Кодекс» и его заместитель по финансам организовали схему хищения средств компании. Они подготавливали платёжные документы с ложными основаниями для переводов: формально деньги шли за работы и услуги, но на самом деле их перечисляли на счета организаций, занимавшихся обналичиванием.

С апреля по октябрь 2023 года с расчётных счетов фирмы таким способом вывели 14,5 миллиона рублей. Поддельные распоряжения позволяли скрыть реальное назначение операций.

Суд квалифицировал действия фигурантов как неправомерный оборот средств платежей. Оба признаны виновными и приговорены к 2 годам условно с испытательным сроком 2 года и штрафу по 110 тысяч рублей каждый.

Кроме того, у них конфисковали 240 тысяч рублей наличных, обнаруженных при обыске и полученных в результате обналичивания.

Ранее мы сообщали, что экс-заведующая автошколы в Енисейске присвоила 855 тысяч рублей.