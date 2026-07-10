Как не потерять деньги на «легких» подработках в Казахстане

Многие казахстанцы не против найти простую подработку, чтобы подкопить и улучшить свое финансовое положение. Этим активно пользуются мошенники.
Под видом удаленной работы, сетевого бизнеса, инвестиционных проектов или работы на маркетплейсах они втягивают своих жертв в финансовые пирамиды, оформляют на них кредиты или просто воруют деньги.
Как объясняет медиа-портал FinGramota, преступные схемы могут быть самыми разными.
Схема 1: «Работа без опыта и высокий доход»
Часто злоумышленники публикуют в социальных сетях объявления вроде «Требуются сотрудники. Доход от 300 тыс. тенге в месяц. Опыт не требуется».
Когда человек обращается по объявлению, то выясняется, что речь идет о продаже конкретных товаров и привлечении новых партнеров.
Естественно, товары нужно приобретать за свой счет, а потом уже искать потенциальных клиентов.
Обычно это заканчивается тем, что товары на самом деле никому не нужны, а доход в основном приносит только привлечение новых «продажников».
По своей сути такие «бизнес-схемы» являются финансовыми пирамидами, хотя и маскируются под сетевой маркетинг.
Главная цель здесь — привлечь новых людей, которые купят товар в попытке его перепродать.
Схема 2: «Инвестиционный клуб для своих»
Бывают ситуации, когда аферисты привлекают людей в так называемые «инвестиционные клубы», которые якобы вкладывают деньги в международные проекты и гарантируют высокий доход.
На первых встречах организаторы даже могут показывать презентации, рассказывать об инвестициях и убеждать, что многие участники клуба уже получают стабильные выплаты.
На деле главная цель таких клубов — принести деньги их основателям.
Опасность заключается в том, что поначалу привлеченные участники действительно могут получить какие-то выплаты, но после того, как они решатся на серьезные инвестиции, выплаты прекратятся.
Все потому, что выплаты производят не за счет инвестдохода клуба, которого на самом деле нет, а из денег новых участников.
Это одна из форм финансовой пирамиды, просто в «обертке» инвестпроекта.
Схема 3: «Подработка на маркетплейсе»
Как отмечают эксперты, в последние годы получила распространение еще одна схема.
Людям предлагают удаленную работу по продвижению товаров на маркетплейсах.
Для этого якобы необходимо выкупать товары за собственные деньги, после чего компания обещает вернуть средства вместе с комиссионным вознаграждением.
Первые задания действительно могут оплачиваться, чтобы вызвать доверие.
Затем человеку предлагают выполнить более крупный заказ, внести значительную сумму или даже оформить кредит для продолжения работы.
После перевода денег организаторы исчезают.
Несмотря на название «работа на маркетплейсе», фактически такая схема является разновидностью инвестиционного мошенничества.
Схема 4: «Доход от ИИ и криптовалюты»
Мошенники постоянно адаптируются под технологический прогресс.
Когда искусственный интеллект (ИИ) стал достаточно продвинутым, его начали использовать и недобросовестные граждане в своих корыстных целях.
Так, в одной из схем мошенники могут предложить потенциальной жертве зарегистрироваться на специальной платформе и внести первоначальный депозит, обещая высокий доход благодаря автоматической торговле, инвестициям в криптовалюту или работе алгоритмов ИИ.
После пополнения счета в личном кабинете начинает отображаться «прибыль», создавая впечатление успешных инвестиций.
Чтобы увеличить доход, человеку предлагают вложить еще больше денег.
Если попытаться вывести деньги, человека сначала попросят оплатить комиссию, налог, страховой взнос или другие обязательные платежи.
После перевода этих денег появятся новые требования, а вывести средства так и не получится.
На самом деле никакой инвестиционной деятельности не ведется, а личный кабинет лишь имитирует рост доходности.
Цель мошенников — получить как можно больше денег под видом дополнительных платежей и новых вложений.
Почему казахстанцы попадают в ловушку мошенников
Мошенники хорошо знают психологию людей.
Они обещают решить финансовые проблемы, получить дополнительный доход без особых усилий или быстро приумножить сбережения.
Чтобы вызвать доверие, злоумышленники используют рекомендации знакомых, публикуют поддельные отзывы, демонстрируют фиктивные выплаты и создают ощущение, что человек получает уникальную возможность, доступную лишь ограниченному кругу участников.
Нередко используется и эмоциональное давление.
Потенциальную жертву убеждают, что предложение действует только сегодня или что свободных мест осталось совсем немного.
Из-за спешки человек принимает решение, не успев проверить информацию.
Поэтому искать дополнительный доход следует осторожно.
Он действительно может улучшить финансовое положение, однако важно помнить, что: настоящая работа предполагает оплату за выполненный труд, а не необходимость платить за возможность работать; обещать гарантированную прибыль от инвестиций в Казахстане незаконно — такая гарантия есть только у банковских депозитов; заработок не должен зависеть исключительно от привлечения новых участников — это один из главных признаков финансовой пирамиды; предложения, в которых требуют срочно принять решение или внести деньги «прямо сейчас» выглядят крайне сомнительными.