«Даже отпросился с работы»: бдительная жена казахстанца сорвала преступный замысел

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, 46-летнему жителю города Тобыла позвонил неизвестный, представившийся сотрудником почты, и под предлогом получения посылки убедил назвать код из SMS.
Спустя некоторое время с мужчиной связались уже лжесотрудники полиции. Они сообщили, что его персональные данные якобы оказались в руках мошенников, и предложили принять участие в «специальной операции» по их задержанию.
Под диктовку злоумышленников мужчина должен был оформить кредит на сумму 3 млн тенге. Мошенники уверяли, что это необходимо для проверки действий сотрудников банка и якобы поможет выявить преступников.
"Поверив их словам, мужчина даже отпросился с работы и отправился в Костанай. Однако преступный замысел удалось сорвать благодаря бдительности супруги мужчины. Заподозрив неладное, она незамедлительно сообщила об этом участковому инспектору полиции.
Информация была оперативно передана сотрудникам полиции, которые успели остановить мужчину буквально перед входом в банк", — рассказали в ведомстве.
В результате удалось предотвратить оформление кредита и многомиллионный материальный ущерб.