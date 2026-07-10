Мэр Хабаровска ответил на вопросы и жалобы горожан в прямом эфире

Накануне Сергей Кравчук провел прямой эфир в социальных сетях. Немалая часть вопросов, поступивших от жителей краевой столицы, касалась дорог, транспорта, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Так, мэру Хабаровска поступили жалобы на то, что в автобусах, следующих по маршрутам № 24 и № 56, в летнюю жару работает отопление в салонах вместо кондиционирования. Градоначальник очень удивился такой информации и поручил своему заместителю оперативно разобраться в сложившейся ситуации. Также жители домов № 11 и № 13 на улице Аэродромной пожаловались на то, что грузовые автомобили, участвующие в прокладке газопровода к новой ТЭЦ-4, ездят прямо под их окнами, разбивая дорогу. Узнав об этом, Сергей Кравчук поручил властям Железнодорожного района проверить эту информацию и доложить ему о принятых мерах. Помимо этого, в прямом эфире прозвучала жалоба на яму, расположенную между домами № 2Б и № 1А на улице Блюхера, и на стихийную свалку возле железнодорожных путей на улице Тополиной. Сергей Кравчук поставил задачу властям Индустриального и Краснофлотского районов оперативно решить обе проблемы. Наконец, жители дома № 49 в микрорайоне ДОС пожаловались мэру краевой столицы на то, что детская площадка в их дворе находится в плохом состоянии. Градоначальник поручил руководству Железнодорожного района не только навести порядок в этом дворе, но и поработать с управляющей компанией, чтобы та выполняла свои обязанности как следует. «Каждое из этих поручений находится на моем личном контроле. Еще раз спасибо всем за активную позицию и неравнодушие. Именно такой диалог помогает нам делать Хабаровск лучше. Мы будем продолжать эту практику», — заявил Сергей Кравчук.