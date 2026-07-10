Десять сезонных речных маршрутов в Хабаровском крае задействовано для доставки почты

В Николаевском районе письма и посылки в труднодоступные села коренных народов доставляют на моторных лодках. Груз из Хабаровска поступает в Николаевск-на-Амуре, затем почтовые машины везут его 30 км к воде, откуда лодки следуют в Пуир и Нижнее Пронге на берегу Амурского лимана. Отделение в Нижнепронгенском поселении обслуживает около 600 человек в четырех селах. Также почту переправляют на пароме в Константиновку.