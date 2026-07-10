Десять сезонных речных маршрутов в Хабаровском крае задействовано для доставки почты

В Хабаровском крае в период навигации работают более десяти сезонных речных маршрутов «Почты России». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», водный транспорт задействован в Ульчском, Николаевском, Аяно-Майском районах, Охотском округе и в пригородах краевого центра.
В Николаевском районе письма и посылки в труднодоступные села коренных народов доставляют на моторных лодках. Груз из Хабаровска поступает в Николаевск-на-Амуре, затем почтовые машины везут его 30 км к воде, откуда лодки следуют в Пуир и Нижнее Пронге на берегу Амурского лимана. Отделение в Нижнепронгенском поселении обслуживает около 600 человек в четырех селах. Также почту переправляют на пароме в Константиновку.
В Ульчском районе села Тыр и Тахта получают корреспонденцию из Николаевска-на-Амуре четыре раза в месяц — путь на лодке занимает 3,5 часа. В села Солонцы, Дуди и Киселевка груз везут через реку из Богородского с перегрузкой с авто в лодку и обратно.
Рейс Охотск — Арка длится более четырех часов и зависит от погоды.
В Аяно-Майском районе почту малой авиацией доставляют в Нелькан, а оттуда по реке Мая с перегрузкой — в Джигду и Аим.
Всего в Хабаровском крае почти 140 отделений связи работают в местах без круглогодичного автомобильного сообщения. Речная доставка остается основным маршрутом там, где невозможна посадка самолета и где нет автомобильных дорог.