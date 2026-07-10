В Омске ограничат движение по Осоавиахимовской до 10 сентября

В Омске временно ограничат движение по улице Осоавиахимовской. Перекрытия связаны с проведением строительных работ и будут действовать в несколько этапов.
С 3 по 21 августа движение ограничат на участках от дома № 91 по улице 1-я Северная до 2-й Северной, а также от дома № 124 по улице 5-я Северная до 4-й Северной.
С 22 августа по 10 сентября перекроют участок от 2-й Северной до дома № 123 по улице 3-я Северная.
Для автомобилистов организуют объезд по улицам 1-я — 6-я Северные, 5-й Армии, Герцена и Тарской.
Водителей просят заранее учитывать изменения маршрутов, обращать внимание на временные дорожные знаки и соблюдать осторожность при движении в районе проведения работ.