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В Омске ограничат движение по Осоавиахимовской до 10 сентября

Ограничения движения введут поэтапно из-за строительных работ, водителям подготовили схемы объезда.

Источник: Om1 Омск

В Омске временно ограничат движение по улице Осоавиахимовской. Перекрытия связаны с проведением строительных работ и будут действовать в несколько этапов.

С 3 по 21 августа движение ограничат на участках от дома № 91 по улице 1-я Северная до 2-й Северной, а также от дома № 124 по улице 5-я Северная до 4-й Северной.

С 22 августа по 10 сентября перекроют участок от 2-й Северной до дома № 123 по улице 3-я Северная.

Для автомобилистов организуют объезд по улицам 1-я — 6-я Северные, 5-й Армии, Герцена и Тарской.

Водителей просят заранее учитывать изменения маршрутов, обращать внимание на временные дорожные знаки и соблюдать осторожность при движении в районе проведения работ.