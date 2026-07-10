В Ростовской области запустят производство насосных агрегатов

«Создание собственного производства насосных агрегатов такого класса — это не просто расширение продуктовой линейки одного из ведущих заводов региона. Это ответ на вызовы времени и вклад в энергетическую безопасность страны на фоне ухода основных иностранных поставщиков насосного оборудования с отечественного рынка. Донской производитель обеспечит электростанции отечественным оборудованием, гарантируя стабильность поставок и независимость от внешних факторов», — отметил министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.