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В Ростовской области запустят производство насосных агрегатов

Это ответ на вызовы времени и вклад в энергетическую безопасность страны.

Источник: Национальные проекты России

Высокотехнологичные насосные агрегаты будут производить на заводе «Красный котельщик» в городе Таганроге Ростовской области. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

«Создание собственного производства насосных агрегатов такого класса — это не просто расширение продуктовой линейки одного из ведущих заводов региона. Это ответ на вызовы времени и вклад в энергетическую безопасность страны на фоне ухода основных иностранных поставщиков насосного оборудования с отечественного рынка. Донской производитель обеспечит электростанции отечественным оборудованием, гарантируя стабильность поставок и независимость от внешних факторов», — отметил министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.

Питательные и конденсатные насосы являются важным элементом генерирующего оборудования тепловых и атомных электростанций. Локализация их производства в Ростовской области позволит сократить сроки поставок и снизить риски для стратегически значимых энергетических объектов. На предприятии уже идет подготовка к запуску производственных мощностей, что станет мощным импульсом для развития машиностроительного кластера Ростовской области и укрепления промышленного потенциала всего юга России.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.