«Нижавтодорстрой» через суд добивается оплаты ремонта дорог из бюджета

Как писал «Ъ-Приволжье», в связи с неоплатой договора субподряда «Нижавтодорстрой» задолжал зарплату более 200 сотрудникам, по данному факту расследуется уголовное дело. Позднее компания инициировала процедуру банкротства, а гендиректора Усика Петросяна арестовали за взятку бывшему директору муниципального учреждения «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде» (ГУММиД) Андрею Левдикову. По фабуле дела, дорожники оплатили и сделали в его квартире дорогостоящий ремонт. За этот и другие эпизоды Андрей Левдиков получил пять лет колонии строгого режима со штрафом 20 млн руб.