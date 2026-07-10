В Хабаровске задержали находившуюся в федеральном розыске серийную воровку

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в ноябре прошлого года злоумышленница познакомилась на улице с 71-летним пенсионером. После совместного распития спиртного у него дома она вынесла ноутбук стоимостью пять тысяч рублей. Гаджет тут же продала незнакомцу за тысячу рублей, а деньги потратила на алкоголь. Женщине предъявили обвинение по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», но она скрылась от суда и была объявлена в розыск.