В Хабаровске задержали находившуюся в федеральном розыске серийную воровку

В Хабаровске сотрудники уголовного розыска задержали 44-летнюю жительницу посёлка Березовка, которая находилась в федеральном розыске. Женщина скрылась от суда после обвинения в краже и успела совершить новые преступления. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в ноябре прошлого года злоумышленница познакомилась на улице с 71-летним пенсионером. После совместного распития спиртного у него дома она вынесла ноутбук стоимостью пять тысяч рублей. Гаджет тут же продала незнакомцу за тысячу рублей, а деньги потратила на алкоголь. Женщине предъявили обвинение по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», но она скрылась от суда и была объявлена в розыск.
В процессе разбирательств полицейские установили причастность фигурантки к серии краж одежды из двух бутиков в крупном торговом центре в Индустриальном районе. Ущерб для владельцев магазинов составил 96 тысяч рублей. Похищенные вещи она продала случайным прохожим за 20 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ. Ранее женщина была неоднократно судима за кражи и уклонение от административного надзора. Сейчас она водворена в следственный изолятор.
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