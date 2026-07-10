Омичи стали тратить больше денег на различные услуги

Бытовые услуги подорожали заметнее всего — прирост за пять месяцев достиг 6,6%. В эту категорию входят ремонт обуви и одежды, химчистка, парикмахерские, услуги бань и саун, а также ритуальные услуги. Только за май омичи заплатили за них 2,7 млрд рублей — на 4,8% больше, чем годом ранее. При этом в апреле рост бытовых услуг был выше — 6,1%.