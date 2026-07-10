МТС улучшила связь на дорогах в Ачинском и Шарыповском направлениях

«Мы продолжаем закрывать немногие оставшиеся “белые пятна” и усиливаем сеть там, где это необходимо. За прошлый год МТС запустила в регионе более 350 базовых станций стандарта LTE. Работы затронули более 280 населенных пунктов края — помимо малых городов, деревень и сел сеть окутала и близлежащие автодороги. В частности, участки федеральных трасс, а также дорог “Енисейский тракт”, “Богучаны — Кодинск”, “Ачинск — Ужур — Троицкое”, “Минусинск — Беллык”, “Новоалтатка — Крутоярский” и других», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.