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МТС улучшила связь на дорогах в Ачинском и Шарыповском направлениях

МТС установила новое оборудование вдоль автодорог «Ачинск — Бириллюсы», «Шарыпово — Назарово» и «Шарыпово — Ужур — Балахта».

МТС установила новое оборудование вдоль автодорог «Ачинск — Бириллюсы», «Шарыпово — Назарово» и «Шарыпово — Ужур — Балахта». Дополнительные базовые станции появились в окрестностях сел Березовское и Малый Имыш, а также на трассе из Ачинска в Бириллюсы. В результате более 70 километров дорог получили устойчивое покрытие мобильным интернетом и голосовой связью.

Улучшение цифровой инфраструктуры позволит сельчанам пользоваться онлайн-сервисами, а также развивать местные проекты в сфере сельского хозяйства, образования и туризма. Водители, проезжающие по этим трассам, смогут оставаться на связи и пользоваться навигатором в пути.

«Мы продолжаем закрывать немногие оставшиеся “белые пятна” и усиливаем сеть там, где это необходимо. За прошлый год МТС запустила в регионе более 350 базовых станций стандарта LTE. Работы затронули более 280 населенных пунктов края — помимо малых городов, деревень и сел сеть окутала и близлежащие автодороги. В частности, участки федеральных трасс, а также дорог “Енисейский тракт”, “Богучаны — Кодинск”, “Ачинск — Ужур — Троицкое”, “Минусинск — Беллык”, “Новоалтатка — Крутоярский” и других», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

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