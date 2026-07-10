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В Таганроге после атаки БПЛА перекрыли движение на пяти участках дорог

Глава Таганрога сообщила об ограничении движения в зоне ЧС после ночной атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 10 июля Таганрог подвергся воздушной атаке беспилотников. В городе зафиксировали повреждения частного дома, возгорание на крыше административного здания и пожар на территории Морского порта. Ведется эвакуация жителей, чьи дома попали в зону чрезвычайной ситуации. Также в границах зоны ЧС было перекрыто движение на пяти участках дорог: по переулку 1-й Крепостной, улицам Шевченко, Комсомольский, Лесная Биржа и Портовая. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

— Прошу тех, кто находится вблизи этих мест, соблюдать все указания сотрудников и быть внимательными к возможным предупреждениям, — обратилась к горожанам Светлана Камбулова.

Она также призвала жителей быть внимательными. При обнаружении фрагментов БПЛА необходимо немедленно сообщить в полицию или по номеру 112, не прикасаясь к обломкам.

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