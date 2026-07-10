«ЯРкие БЕРЕГА» проведут семейный праздник в Солнечном

Посетители смогут заняться творчеством, попробовать себя в робототехнике, стрельбе из лука и дворовых играх. На главной сцене выступят творческие коллективы, акробаты и воздушные гимнасты. Завершится вечер концертом красноярской кавер-группы «Дофамин», который начнётся в 21:00.