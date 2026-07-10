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«ЯРкие БЕРЕГА» проведут семейный праздник в Солнечном

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 11 июля проект «ЯРкие БЕРЕГА» организует большой семейный праздник в парке «Солнечная поляна». Для гостей подготовили десятки тематических площадок, мастер-классы, викторины, спортивные развлечения и концертную программу.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 11 июля проект «ЯРкие БЕРЕГА» организует большой семейный праздник в парке «Солнечная поляна». Для гостей подготовили десятки тематических площадок, мастер-классы, викторины, спортивные развлечения и концертную программу.

Посетители смогут заняться творчеством, попробовать себя в робототехнике, стрельбе из лука и дворовых играх. На главной сцене выступят творческие коллективы, акробаты и воздушные гимнасты. Завершится вечер концертом красноярской кавер-группы «Дофамин», который начнётся в 21:00.