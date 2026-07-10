Золотодобытчик в Красноярском крае должен выпустить в реку Нойба 1,5 тонны мальков

Прокуратура Красноярского края обязала золотодобывающее предприятие компенсировать нанесенный окружающей среде ущерб полутора тоннами мальков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Еще в 2016 году при разработке россыпного месторождения золота на реке Нойба золотодобывающая компания должна была выполнить обязательное условие — компенсировать ущерб водным биологическим ресурсам, выпустив в водоем мальков. Однако обещание не было выполнено. Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать компанию выполнить свои обязательства. Суд полностью поддержал позицию надзорного ведомства, и теперь это уже не обещание компании, а обязанность. До 30 сентября текущего года предприятие должно выпустить в водоем 1,5 тонны молоди рыбы. Если и на этот раз решение суда не будет исполнено, последуют уже иные меры ответственности.