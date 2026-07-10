В Ачинске автопьяница лишился внедорожника премиум-класса

В Красноярском крае 38-летнего жителя Ачинска осудили за повторное невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Установлено, что весной этого года мужчина, уже лишенный водительских прав за отказ пройти проверку на трезвость, снова сесть за руль своего Land Rover Range Rover. Проехав всего несколько улиц, он не справился с управлением и съехал в кювет, где его обнаружил экипаж ДПС.
«На месте водитель согласился пройти освидетельствование, прибор показал отсутствие алкоголя. Вместе с тем, инспекторы заметили явные признаки опьянения и направили мужчину в медицинское учреждение. Уже у врача он отказался от прохождения освидетельствования, тем самым вновь нарушив закон», — рассказали в прокуратуре.
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ и назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением прав еще на два года. Кроме того, по ходатайству прокурора в собственность государства обращен принадлежащий нарушителю внедорожник стоимостью более 2,2 млн рублей.
До исполнения приговора в части конфискации машина арестована.