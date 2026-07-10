В Ачинске автопьяница лишился внедорожника премиум-класса

Установлено, что весной этого года мужчина, уже лишенный водительских прав за отказ пройти проверку на трезвость, снова сесть за руль своего Land Rover Range Rover. Проехав всего несколько улиц, он не справился с управлением и съехал в кювет, где его обнаружил экипаж ДПС.