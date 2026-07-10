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Красноярские практики ЗОЖ представят на ВДНХ в Москве

Лучшие красноярские проекты в сфере здорового образа жизни представят на Всероссийском оздоровительном фестивале «Здорово на все сто» в Москве. Финал пройдет на ВДНХ с 14 по 16 августа.

Лучшие красноярские проекты в сфере здорового образа жизни представят на Всероссийском оздоровительном фестивале «Здорово на все сто» в Москве. Финал пройдет на ВДНХ с 14 по 16 августа.

В Красноярске уже прошла выездная экспертная сессия. В течение двух дней специалисты оценивали проекты, которые могут войти в «Оздоровительную карту Сибири и Дальнего Востока». Всего на конкурс поступило более 10 заявок.

Победителем стала авторская методика восстановления и активного долголетия Светланы Сыромятниковой. Второе место заняла семейная экоферма Гавриковых, третье проект по биохакингу Татьяны Араповой. Приз зрительских симпатий получила Наталья Степанова с методом интеграции сибирских народных практик в современную медицину.

Также в Красноярске работала мини-выставка технологий здоровья. Посетители могли сдать анализы, пройти мастер-классы и получить консультации врачей. Эксперты обсудили развитие туризма, массового спорта и проекта «Сибирское долголетие». Его участниками уже стали 12 тыс. пенсионеров.

Региональный отбор продлится до 15 июля. Подать заявку могут компании, индивидуальные предприниматели и НКО. После финала фестиваля запустят цифровой навигатор «Оздоровительная карта России», куда войдут лучшие практики.